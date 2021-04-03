姜濤斥拍攝受阻惹粉絲不滿 姜糖︰捧得紅你都可以踩低你 (18:26)

男團MIRROR出道以來獲大班粉絲追捧，當中以姜濤人氣最勁，在Instagram擁有16多萬追隨者，平日去到邊都被大批「姜糖」包圍。不過，原來一眾粉絲對偶像的追星行為，已去到影響偶像工作的地步。昨日有網民在討論區開Post，貼出稱是姜濤在Telegram（TG）群組發給粉絲的長文。姜濤在文中表示粉絲的「私追」行為影響了拍攝工作，同時透露曾有粉絲上樓敲門，對其家人造成極大困擾和擔憂。

據知，MIRROR近日到梅窩拍攝綜藝節目《MIRROR GO》時，拍攝進度因現場有超過200粉絲聚集而受影響，拍攝工作更被迫中斷。MIRROR隊長楊樂文（Lokman）曾與隊友們向粉絲作出呼籲，勸他們離開，卻未被理會。粉絲最多的姜濤以非常嚴厲的用詞及語氣訓斥歌迷，令部分「姜糖」非常傷心，即時在社交網取消關注偶像。完成拍攝後，姜濤立即在TG群組向粉絲發文道歉。

他說︰「抱歉今天在私追的問題上和大家說了一些比較重的話，知道令一些粉絲們心裡難過，再次感到非常非常的抱歉﹗首先想向大家解釋一下為什麼今天要特意和全隊一起站出來和一些私追的粉絲說這些話，因為今天拍攝的現場，我的私追粉絲佔大多數，所以團隊最後決定也把我叫出來向大家解釋。」

「知道一些私追的粉絲肯定非常的辛苦，身為你們的偶像，自然是非常的開心可以有你們在我的身邊一直的陪伴，但有時候無可避免你們真的會影響到工作，尤其是這一次mirror go綜藝的拍攝。今天一整天的行程節目組都暫停拍攝了， 因為需要的內容大部分都是外景， 而且覺得你們的存在確實會影響到整個拍攝，並且可能會令你們本身有危險，當時也對整個節目組也感到非常抱歉。」

「其實一直以來部分的粉絲們都會在我工作環境中或是我私底下的生活中私追，其實真的造成了我身邊工作人員或朋友的困擾，甚至我收到我家裡人的通知，說有一些粉絲甚至會上樓敲我家的門... 當時真的造成我家裡人極大的困擾和擔憂。以上說的種種也是希望你們真的理解並原諒我今天所做的一切。我始終百分之百的相信你們，始終相信你們所做的一切都是因為愛我，也始終相信 作為你們的偶像，我有這個責任去教好你們，保護你們。再次的，辛苦大家了！我愛大家！」

事件引來兩批網民罵戰，有認為姜濤走紅全靠一班「姜糖」支持，有粉絲甚至揚言「姜糖捧得紅你，都可以踩低你」。不過，也有不少網民力撐姜濤，認為粉絲不應做出過火行為，姜濤雖為公眾人物也應有私人空間，而且不應影響到其家人。

（即時娛樂）