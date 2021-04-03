結束秘密戀情後情緒波動 麥貝夷不怕再見翟威廉︰沒做壞事的人不用尷尬 (19:44)

麥貝夷日前疑爆男友出軌，指控對方「性伴侶多得驚人」，曾與她傳過緋聞的翟威廉成為嫌疑人物。翟威廉日前在活動上否認兩人曾拍拖，自爆單身7年但有短暫伴侶的他，認為如自己的生活模式令麥貝夷不開心，會說對不起。麥貝夷前日出席慈善義賣市集活動，刻意快閃避傳媒。不過，她在好友許嘉浩（Karl）主持的節目《H.K. Pop Live》中盡訴心中情，她說︰「對上一段長時間，感情上當然有開心和不開心的時間，離離合合下，感覺到經過多次磨合及配合下都達不到大家想要的共識，當然要禮貌地作出最佳抉擇。」

麥貝夷表示在長時間的「秘密感情」下，長時間不知找誰傾訴。她說︰「其實前幾日只是在感情上做了決定後，為自己的情緒找一個出口，在自己的Ig Story上抒發一個自己的小感受。沒有指名道姓去『潑婦罵街』怪責一個人，也沒有說要引起什麼效果，單純是一個自己想由負能量轉化成為正能量的抒發小感受出口。」她強調自己不是炒作新聞的那種人，想不到自己在社交平台的短文字會成為C1新聞。對於被指避傳媒，她解釋自己情緒還在波動，擔心應付不到現場情况，不想在慈善活動上大哭影響了活動主題，加上各方意見及指責令她壓力大增，不想將事件發酵變成鬧劇，因此婉拒大會安排訪問。

麥貝夷與翟威廉也有參與同一市集，她被問到會否尷尬及支持對方的清酒時說︰「沒有做壞事的人不用尷尬。自己比較喜歡飲有質素的紅酒。」

（即時娛樂）