歌曲傳情︱RubberBand紅館開騷 前財爺曾俊華捧場 (23:55)

一連四場《RubberBand Ciao 2021》音樂會今晚（4月3日）在紅館揭序幕，由於第4波疫情緩和，限聚令措施放寬，讓演唱會入座率由50%增加至75%。大會於4月1日開賣餘下25%門票，反應踴躍，門票售罄。場館外有演唱會紀念品售賣，有不少粉絲排隊購買T恤、口罩、毛巾與布袋等。入場觀眾要量體溫，依足防疫要求。台下捧場嘉賓包括前財政司長曾俊華、黃偉文、拳王「神奇小子」曹星如、伍家謙、DJ謝茜嘉與外籍老公，還有RB低音結他手阿偉的太太與女兒。

音樂會準時8點30分開騷，小肥擔任和音。RB四子登場，連唱《Dedicated to...》、《醒未？》及《每道微小》，氣氛熱烈，全場歡呼企起身合唱。接著唱出早期作品《一早地下鐵》，《小涼伴》及《阿波羅》，觀眾投入揮動手機，現場似燈海。舞台開四面台，主音6號唱《阿波羅》時，台下一起大合唱，他大叫：「我哋等合唱等咗幾耐呀？之前仲擔心坐唔滿個效果唔夠好，但原來唔係，感受到大家很用力去唱。」6號穿著的外套前後有《許多年以後》、《漫長》與《未來見》的歌詞，服飾見心思。

（即時娛樂）