RubberBand歌聲勉勵香港人 感慨愈來愈難唱下去 (14:49)

RubberBand（RB）昨晚舉行首場紅館演唱會，以「聚散」為主題唱出20多首新舊作品為香港人打氣。香港人經歷完社會運動後又對抗疫情至今，6號藉歌曲《漫長》其中一句歌詞「說不出放棄」勉勵大家，他說︰「今次主題Ciao，想向大家說人生裏的聚與散也很突然，會措手不及。」唱至《睜開眼》時，他感觸地表示︰「這是9年前寫的歌，9年後經歷很多聚散，愈來愈難唱下去，但只要有機會，都會一直唱給大家聽。」

阿偉Solo時感激觀眾在困難日子仍入場支持，又多謝妻女捧場。他說︰「我女兒6歲，她在這一年有很大的轉變，6歲前需要父母，連聽歌都只聽RB，是迷戀程度。她也聽小塵埃，覺得小塵埃主音Pollie跟她年紀差不多。有一天，我發覺她由喜歡RB變成喜歡Blackpink。做人最緊要有選擇，無選擇好慘！香港小朋友、年輕人，加油！」

安歌時，6號說︰「香港人無論去或留，留港或去新天地生活，未來可能美好，或面對困難，藉《逆流之歌》祝福大家﹗現在大家戴口罩、隔位睇騷仍入場支持，真不簡單，要為大家鼓掌﹗我們是來自香港的RB，永遠都是！承諾大家未來除罩見﹗」

（即時娛樂）