MIRROR被歌迷阻礙拍攝 ERROR自嘲冇粉絲 想試被阻住滋味 (18:47)

【今日直擊】ERROR今日出席《最後一屆口罩小姐選舉》記者會，公布成功打入總決賽的最後8強參賽者。總決賽將於4月11日舉行，將設泳裝環節，迎戰無綫全新綜藝節目《開心大綜藝》。

對無綫以全新綜藝節目對撼，ERROR對自己的節目充滿信心，193（郭嘉駿）說︰「我只留意到無綫藝員訓練班招募截止日期，我想參加，但未報名，要向公司請示，看看可不可以。我入ViuTV前曾報名藝員訓練班，但他們沒有收我。其實我們沒留意隔籬台用什麼對撼，只想做好自己的節目，有競爭是好事。」阿Dee（何啟華）認為大家都是想做好節目，最緊要有很多人睇電視。肥仔（梁業）表示︰「好似突然將我們擺上枱！我們沒有對撼的意欲，只會互相內撼，不會和別人撼。如真的是這樣，那就多謝志偉哥畀面。」

MIRROR在梅窩拍攝節目時，因有太多粉絲在場令拍攝受阻，姜濤出面斥責粉絲。ERROR自嘲︰「不好意思，我們沒有粉絲的，都想試試被阻住拍攝。我們從新聞了解過，覺得姜濤是專業藝人，很怕阻礙拍攝，所以要阻止這件事。其實不止阻礙到藝人，還會阻礙其他工作人員，MIRROR將開演唱會，停拍一日就少一日排練，希望大家體諒。」

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（即時娛樂）