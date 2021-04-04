專訪︱劉威煌自資開騷零贊助 有信心不會蝕錢 (21:45)

劉威煌於2009年參加第一屆《超級巨聲》， 轉眼間入行12年，現在的他專注台式茶飲店事業，雖然已半脫離樂壇，對唱歌卻仍有一團火，於是策劃在4月30日假麥花臣場館舉行一場「Rebirth音樂會」，並推出音樂會主題曲《長話短說》。他解釋用「Rebirth」為主題別有意思，「用『Reborn』不合適，因不是死過翻生，『Rebirth』字面解重生比較貼合。過去幾年我不活躍於娛樂圈，專注在生意上，加上疫情令很多人包括我自己也困在家，能夠開騷感覺就好像『重生』一樣。這字解讀在我或全世界都可以，現時周圍都經濟蕭條，病毒令大家生活規律倒轉，渴望有重生機會，便想借演唱會送這給大家」。

他坦言是次開騷，只想輕鬆地當成一次大型的粉絲聚會，「因為疫情期間，每星期在網上開Live唱歌，跟網民傾偈成為朋友，他們反映意見想真人見面看現場表演。我跟音樂總監葉肇中傾過，決定將形式倒轉，要歌迷先付錢買飛才開始籌備演唱會，有少少眾籌概念，靠他們力量才合成這件事」。劉威煌透露音樂會玩親民、貼地，自嘲不是「賣瘦賣靚仔」，會走舒服和自然路線；身形方面，他已由早前最高峰的體重減去30磅，對目前身形感滿意。

雖然音樂會沒有贊助商，要動用個人資金籌備，但劉威煌表示一定會封「蝕本門」。他承認憑過去幾年做生意經驗，學懂了控制盤數，所以有信心會成功。「首先多謝朋友肯收合理酬勞，中間過程的確有遇成本超支情況，但香港人最叻轉彎，可以用其他方法解決」。他認為今次是一個demo示範，若然成功，有信心下次再續，或幫其他歌手策劃，不排除將來拉攏一班「巨星幫」歌手重聚一齊開騷。

欲知專訪詳情，請留意明天（4月5日）明報娛樂版。

（即時娛樂）