專訪｜搞製作開網店辦講座 王梓軒疫情下積極尋出路 (21:20)

疫情持續逾年，大部分演藝人的工作也受影響，王梓軒也不例外。不過，他沒有坐在家中等待，反而不斷為自己找尋新機會，與荷李活班底合作製作電影及電視劇、開設網店、搞網上講座，一直忙着未停過。

「疫情初起時，美國的經理人公司安排我試鏡，因此我飛了去當地，但到埗後不久就lockdown，所有事都要暫停。香港也有疫情，所有演唱會和電影停頓，不是我返港，工作就會回復正常，於是我思考出幾個方向，自己做製作，跟荷李活的編劇、導演、演員一起度劇本，我們已度了數個電視劇和電影，希望這兩年可以成形」。

其間，梓軒推出了新曲加精選唱片，卻因為身在美國無法宣傳，於是成立了自己的網店發售新碟及做宣傳。「網店沒理由只得我幾張唱片，如果我是消費者，望望就會走。因此，我創作了『酸葡萄』（Shitto Kun）卡通，有衫和帽等；又透過公開招募，將粉絲設計製成的產品擺在網店內售賣」。

梓軒還舉行網上講座，利用心理學知識教網民規劃自己時間、學習和豐富自己的生活，不要浪費這段在疫情下似乎什麼也做不到的日子。他稍後還會跟不同的單位合作成立獎學金、舉辦藝術計劃等。「去年有得亦有失，失去以前做開慣常的東西，但得到沒想過會做，原來很有價值的事情」。

34歲的梓軒至今仍然單身，他表示90歲的爺爺自從抱了曾孫後，近年已沒再催婚。「我不強求，不想為結婚而結婚，明知對方不適合都𧨾對方答應，這樣未免太對不起另一半。雖然講到爛，但真的順其自然，結婚是一生一世，非工作簽合約，數年完約後再簽過」。

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（即時娛樂）