MIRROR粉絲「私追」風波 經理人花姐撰長文解畫 (11:32)

人氣組合MIRROR近日在梅窩拍攝節目《調教你MIRROR》，由梁祖堯擔任導師，調教對象是MIRROR。姜濤的粉絲「私追」到拍攝場地，有指當日現場近200人，令情況失控影響拍攝，而姜濤亦當眾斥責，令在場「姜糖」對偶像感失望而鬧出風波。

MIRROR經理人黃慧君（花姐）昨晚在Instagram撰長文，為事件解畫，她解釋邀請梁祖堯擔任導師原因，她說：「因為《全民造星III》，我認識咗祖堯老師，佢除咗教導參賽者表演嘅技巧，仲可以令佢地更了解自己，勇敢面對自己嘅問題而得以改善，而且佢真心愛佢身邊嘅人，所以我地都叫佢做『媽媽』。嗰陣時我就諗，如果MIRROR﹑ERROR有機會上祖堯老師嘅堂就好。後來，公司準備為MIRROR開一個綜藝節目，我忽發奇想，如果開一個調教MIRROR嘅節目應該會幾好睇，大家可以更了解MIRROR，而且呢個節目可以pass一個『面對自己稜角』嘅message俾觀眾，重點係MIRROR亦可以透過呢個節目，變成更好嘅人更好嘅表演者。祖堯老師聽到呢個idea，一口答應，不過佢話如果節目要達到我嘅效果，MIRROR要放低平時嘅偶像包袱，唔可以有其他人騷擾，同埋我唔可以在場。於是製作組一直將拍攝地點保密，連我都唔知。」

花姐表示首天拍攝已經有粉絲知道拍攝地點，兼在同一個營地租房。到拍攝第2日，大約有60個fans貼身跟着MIRROR，製作組勸喻fans離開，到傍晚MIRROR和祖堯去到一間酒吧，fans聚集在門外，因為太多人，旁邊店舖顧客投訴，製作組無奈要將兩個拍攝item取消。

花姐說：「MIRROR 12子於是提出親身勸喻fans離開，祖堯打電話問我，我當時認為fans應該會聽MIRROR說話，所以批准佢哋咁樣做，製作組亦答應唔會將fans嘅樣剪出街，只係想影MIRROR點樣自己面對同解決問題。

呢兩日，我收到好多dm，亦見到大家嘅留言，於是我決定出呢個post，我明白大家好愛MIRROR，但同時唔希望有人唔了解事件而針對『幫緊MIRROR嘅人』，我希望係度同祖堯老師，製作團隊道歉。」

同時在「私追」問題上，花姐亦列了4項準則，她希望大家了解她的想法：「咩情況下，我唔容許MIRROR成員停低同fans影相或唔容許fans跟隨；

1/ 如果MIRROR成員因停低影相而令環境混亂，阻塞通道導致其他人不便，或喺唔適合嘅地方例如馬路，我都唔希望MIRROR成員停低同fans互動

2/ MIRROR成員工作時，如果fans會影響到，我都會勸喻離開或保持較遠距離

3/ 如果當時MIRROR成員嘅狀態不適合影相，我都會代佢地拒絕影相

4/ 當fans影響到MIRROR成員嘅私人時間或私隱，都會被拒絕」

花姐表示這兩年她所接觸的fans大部分都好乖及體諒他們：「借呢個機會，我都想多謝一直愛錫MIRROR嘅fans，希望你地可以繼續陪佢哋成長。」

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（即時娛樂）