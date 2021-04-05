大肚湯怡做頭倒立動作 惹網民熱議：有咩意外點算呀？ (13:47)

英皇小花湯怡在2月時嫁給排舞師麥秋成後，現時專心安胎，昨日懷孕5個多月的湯怡，在社交網貼出做「頭倒立」動作照片，她未有靠牆借力，她寫道：「今（昨）日天陰陰，心情都爭少少，做吓運動拉吓筋，開心返。大家請放心，我懷孕前一直有做headstand，依家都係有麥生（麥秋成）喺隔離，安全情況下先做。孕前未學過嘅準媽媽 記得唔好亂做啊！」

由於動作甚為「牙煙」，網民反應不一，有網民表示：「雖然話一直有做，但意外嘅嘢冇人想，做媽媽嘅就要顧慮埋你肚內嘅小生命啦」﹑「希望為咗bb著想。不要再做危險動作啦。知道你做開運動都係咁話。無必要為咗呃like而做。覺得自己好威威。Sorry我唔會like這post」﹑「唔好做呢啲危險動作，有咩意外咁點算呀」﹑「有bb仲做呢個高危動作有咩益處？為打卡？」﹑「其實自己知道安全就可以」﹑「Take care,做些安全啲既運動會唔會好啲，毋須挑戰自己，BB要靠母親保護！」﹑「我見過啲孕婦倒立係挨住牆做，咁樣安全啲，but未經訓練的不要模仿」﹑「有無問過醫生架？？呢個headstand會唔會有啲危險」。

（即時娛樂）