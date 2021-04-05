RB主音6號跪地爆喊唱歌 慨嘆朋友離開群組：好多嘢冇得返轉頭 (16:01)

樂隊RubberBand（RB）昨晚在紅館舉行第2場《RubberBand Ciao 2021》演唱會，繼首晚阿偉為女兒溫馨獻唱後，在昨晚的solo環節，輪到阿正登場，阿正笑說：「你哋入到嚟都知我係唔出聲嗰個，訪問唔出聲，演唱會我都唔出聲，不過今次都嗌咗少少，但唔知有冇走音。噚晚阿偉唱咗首歌，但你唔好以為我會唱歌，唔好咁大期望。」

此話一出，全場起哄，阿正續說：「你畀我講埋先，我10年嘅嘢，今日要講晒出嚟。呢首歌係我寫嘅，不過我寫好多首歌，都係諗住嗰個人，就係我老婆，佢今（昨）晚都喺度。呢首歌作嘅時候，真係諗住佢嘅，歌詞就係嗰啲唔係好make sense嘅英文，但係好冧冧豬嘅，但係我會彈畀你聽。」觀眾聽到阿正這番話，當然不肯罷休，全場拍手叫囂要他唱歌，「腳都震埋」的阿正最後都屈服，唱出《i》專輯中的《First Date》，現場氣氛高漲，又甜蜜滿瀉。心情大靚的阿正，唱完更向太太送飛吻。

除了窩心時刻，昨晚音樂會也有揪心一幕。當6號唱出《山河故人》時，忽然激動得跪低拍打台面，之後他還爆喊；有份擔任和音的小肥，也跟着爆喊，不過他們份屬好兄弟，當走近時即擊拳互相鼓勵。6號唱罷歌曲後，他即解釋：「其實近年好多人都left group（離開群組），好多嘢都冇得返轉頭，我都有個朋友係咁，所以呢首歌係感受好深，希望所有嘢都可以返轉頭，不過我哋唔係魔法師，只係識玩音樂，只能送歌畀大家。」隨後6號唱出《倒行詩》，為觀眾也為自己帶來安慰。

（即時娛樂）