農夫談雲頂遇靈異事件 麥玲玲膽子大 主動要求住酒店尾房 (17:15)

農夫日前擔任《師父有請》嘉賓，陸永和C君跟主持人林盛斌（Bob）及麥玲玲都是好朋友；麥玲玲指自己當年有份提攜兩人，更視C君為徒弟，教他玄學風水命理。

今集主題是「凶宅」，陸永和C君謙稱自己連「凶宅」都買不起，麥玲玲笑稱自己也有點怕，做不到「凶宅大王」，只能做「胸襲大王」，C君搞笑說：「嘩，你咁樣對安德尊？胸襲阿『大王』，所以李錦聯先咁嬲，佢心諗『做咩唔益我呀』。」

提到遇過的靈異事件，麥玲玲自認大膽女，就算到訪馬來西亞雲頂都主動要求住尾房。農夫聽到雲頂兩字，即時想起兩宗靈異事件，陸永說：「平時出埠，我哋多數一人一間房，有次去雲頂，咁啱只係安排同一間，但間房好大好闊落都不錯，咁我哋揀套動畫睇，已經唔係驚慄片，睇完就熄燈一齊瞓。點知聽到廁所個電子感應式垃圾桶不斷開閂，而個節奏已經超越咗個感應，好快！」

當時他們感應到相關聲音，C君爆粗鬧完，聲音就停了，後來被子蓋頭睡覺，但陸永卻面對更可怕的經歷：「我聽到有跑步聲由遠走近，仲成個類似小朋友重量跳上我個肚度，我望住頭上係一大片黑色嘢籠罩住，心唔算太驚，但覺得佢係小朋友，於是念經叫佢走啦，但唔好傷害佢，點知感應到佢去廁所，好似撞車聲咁大聲『啪』，但C君都竟然聽唔到。」

陸永表示他跟C君一齊時就會遇到靈異事件，二人曾經在英國開工，當時陸永玩平板電腦，睡着的C君突然醒來去洗手間，但C君用奇怪眼神望一望他，C君說：「我見到有個女人耷低頭望住佢，我呆咗，半夜起身以為自己矇查查，去完廁所之後又見唔到。點知第日攝製隊有同事話，喺走廊見到紅衫女人行，轉彎走去搭𨋢位置，突然又消失咗，嚇到步都唔敢跑。」

麥玲玲指自己做風水命理多年，每逢到訪凶宅都會有些感應，或會頭痛不太舒服。Bob表示曾經去過九龍塘一間4000多呎豪宅，比同區的租金便宜一半，他問過附近看更，原來左邊有佛壇，右邊有佛堂，當時詢問過師傅，認為他最好另覓住處。麥玲玲解釋：「廟前窮、廟後富、廟左廟右出寡婦。口訣係咁，但實際情況都未必一定，要靠有經驗師傅去睇。」

（即時娛樂）