洪卓立月底返內地拍戲半年 愛犬交畀舊愛湯怡暫時看管 (17:51)

【今日直擊】洪卓立（Ken）和何嘉莉（Lillian）今日擔任ViuTV節目《Chill Club》嘉賓，Ken表示與師姐Lillian是不同年代加盟英皇娛樂，之前未有機會交流，今次首次同台合唱感到壓力，他笑說：「一來她是前輩，二來她身形好高，還好，因為大家要應付密密的歌詞，不用深情對望。」

Ken透露最近忙於執屋，兼且要準備行李，將於月底出發內地接拍3部戲。由於此程逗留長達半年，他苦惱表示：「不知道應該帶什麼隨身，我有想過需要物品才買，但不知合不合用。」笑他此程去掘金，Ken說：「我沒有問價錢，有工作就做。」

他還透露出發前，要將愛犬交託舊愛湯怡暫時看管，但內心多憂慮兼心掛掛：「隻狗是我和湯怡以前一齊養的，暫時交畀湯怡，我都有點不放心，隻狗比較活躍，怕不小心傷到正在懷孕的湯怡，而且隻狗10幾歲好老，我都驚驚哋，另一隻狗之前去世，我有點陰影，不過湯怡話會處理，必要時找她老公（麥秋成）打理。」

Lillian表示預算6月會再出新作品，她要家庭和工作兩邊兼顧，絕不容易，日間忙湊仔，夜間處理工作，近期欠缺休息，還好飛機師老公沒有詐型，老公也非常忙碌，在疫情下航班需求減少，對方也把握工餘時間搞生意。

（即時娛樂）