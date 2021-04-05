讚姜濤對粉絲有禮貌 陳志雲：姜糖們好好愛護你的偶像 (23:45)

陳志雲的YouTube頻道節目《晚間短評》今晚（4月5日）以「邊個更加能夠代表禮義之邦嘅中國 : 姜濤定係王嘉爾呢？」為題，由韓國男團GOT7的王嘉爾 Jackson講到香港的人氣歌手姜濤。近日由於姜糖私追姜濤追到梅窩，影響拍攝而發生姜濤當眾斥責粉絲事件，有揚言「姜糖捧得紅你，都可以踩低你」。粉絲們為私追問題牽罵戰，今晚陳志雲也湊熱鬧講姜濤。他說要告訴姜濤的粉絲，他們的偶像很有禮貌。他引述有關MIRROR 到梅窩拍攝的報道，在姜濤以嚴厲語氣斥責粉絲後，有人感失望與受傷害，以unfollow行動表達不滿。姜濤隨後在社交平台撰長文解釋，為說話語氣重而感歉意。

志雲說：「到了4月30日才22歲的姜濤，要面對這樣大的壓力，和講出上述的一番說話已經是非常不容易。我不是對他有不合理的偏愛，不過我真心希望香港能夠做出更多偶像級的歌手和演藝界精英。粉絲朋友們，最好用最包容的心，逆地而處，了解對方的難處，多多支持，不要那麼容易就說要離棄你喜愛的演藝朋友。做幕前演出的，往往要面對一個非常大的困境dilemma，魚與熊掌兩者難以兼得，沒有一個幕前的朋友不希望自己廣為群眾認識和愛戴，但是當得到了的時候要面對的壓力，亦相當巨大，可以說是喪失了私人生活的空間。」

他續說：「姜糖朋友們，好好地愛護你的偶像吧！『我捧得你起，同樣捽得你死』這句說話千祈不要說出來，以前TVB 藝員經理人部門曾經這樣說過，對那一位藝人直至現在還牢記在心中，但別忘記，你們捧起來的藝人，他們不是沒有出過力的。相反他們是出了不少氣力來賺取大家的支持的。在今日的香港，我們比任何時候更加需要互相鼓勵和支持。」

（即時娛樂）