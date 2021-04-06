RubberBand主音6號憶亡母而嚎哭 自彈自唱歌頌母愛 (14:14)

樂隊RubberBand（RB）的《RubberBand Ciao 2021》，昨晚（5日）假紅館舉行第3場，獨唱部分輪到主音6號上陣，他在台上自彈自唱一曲送給亡母。

6號與隊友先唱過《心照一生》及《Hello?》，然後獲隊友阿正、阿偉及泥鯭大力擁抱，為他的Solo打下強心針後，才獨個兒站在台上。

6號談及喪母心情，他說：「正正因為一個關於Ciao嘅音樂會，自己特別多感觸，我係一個唔叻面對離別嘅人，一直喺面對離別呢個課題，需要好多人Support我﹑體諒我。媽媽去年3月離開咗，我唔知點解仲夠膽做呢個音樂會，仲要好快就決定要叫做『Ciao』。我仲經歷緊呢件事，但音樂真係好神奇，喺呢段時間我彈多咗結他，又因為疫情，好多時間留喺屋企，當然仲係彈得麻麻哋，但都感激有音樂去go through（經歷）呢件事。」

說到這裏，6號哽咽稍作停頓，觀眾見狀拍掌鼓勵，6號續說：「我都有位喺泰國嘅朋友，經歷緊呢樣嘢，佢媽媽都...但我都想鼓勵佢。」6號此時已嚎哭，他續道：「我想寫多啲嘢，有時朋友話我無病呻吟，但通過寫文、出post、彈琴玩音樂，去紀念返一啲你愛嘅人，係一個過程。我應承自己會寫多啲關於媽媽嘅嘢，但寫得唔夠多，但周耀輝同于逸堯都同我分享，點樣通過寫書或一啲作品，去經歷媽媽離去。

我覺得呢個做法可以有好大力量，因為湊到你咁大嘅呢個女性，其實喺城市裏面冇人會記得佢，只有通過寫歌去記低，分享畀多啲朋友知，包括喺泰國嘅朋友，佢嚟唔到，但我知佢會睇到。」

6號又指，過去寫這類題材時，一落筆會爆喊寫不到，所以他很感謝老婆Tim Lui為他寫出心聲，之後6號拿起結他，唱出2012年時的《M.A.M.A.》，而這正是當年Tim Lui執筆歌頌母愛作品。

完成獨唱部分後，6號明顯放鬆，不時與觀眾互動，全場大合唱《發現號》和《未來見》，不過到Encore時，6號對於因為太緊張獨唱部分而未有唱好《Hello?》感到耿耿於懷，於是要求再唱一次，結果他唱出高水準，令昨晚的音樂會完美落幕。

（即時娛樂）