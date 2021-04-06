關智斌自嘲跳舞慘不忍睹 重拾歌手身分後自我增值 (15:33)

關智斌（Kenny）日前接受許文軒主持的《StarTalk》訪問，談到相隔13年再推出廣東唱片，Kenny說：「其實之前已經冇再諗出唱片，覺得應該冇機會，死咗條心啦！因為自己都於心有愧，有好大段時間已經唔再係歌手身分，依家仲有機會做，放咗好多意見同想法，希望每樣嘢都有感覺，要感動自己先可以成為人哋嘅感情抒發出口。」

Kenny又說：「好似新歌《隱形人》嘅曲風，係一個新嘅嘗試，需要好多時間消化，係有史以嚟錄音錄得最長時間嘅一次，會唱得好攰，每次一唱都有好痛嘅感覺，同消耗好多能量，錄音時長期好低氣壓。」

重拾歌手身分，也要不斷增值自己，Kenny表示今年初定下多個目標，他說：「到咗3、4月，自己實行咗好多，好似唱Live方面想改進，之前發現薛凱琪把聲響咗咁多，一入咪就去到個音，我問佢做咗啲乜嘢嚟，於是佢介紹咗唱歌老師畀我，我之前有好多唱歌惡習，佢顛覆咗我唱Live時發聲方法，好似冇耳機時點去judge自己把聲。」

Kenny稱：「我又去咗學跳舞，想趁呢段時間改善自己跳舞movement，之前我啲筋好硬，我跳舞慘不忍睹，我都唔敢睇返，我仲有學結他，依家可以自彈自唱，好與唔好一件事，專唔專業又一件事，但係我做到，好開心呢一年學懂學習，搵到學習樂趣。」

（即時娛樂）