好姊妹約野外步出行大運 鞏姿希28歲生日望事業有好發展 (16:05)

鞏姿希（Krystl）憑42吋長腿被網民封為無綫娛樂新聞台女神，曾參選港姐的她，精通英、日、韓、粵語和國語5種語言，可惜入行後讓她發揮的機會不多；不過人緣甚佳的她，入行以來認識了一班好閨密，對她疼愛有加。

昨日（4月5日）是鞏姿希28歲生日，日前一班好閨密已安排了一連串活動為她慶祝，先有同屆港姐陳曉華及鄧卓殷訂了靚景高級餐廳為她慶祝，生日前夕再獲師姐朱智賢、陳婉衡及簡淑兒陪她野外步出行大運；最近化身成為山系達人的朱智賢，特地相約陳婉衡及簡淑兒，安排這個特別的慶生活動給鞏姿希這位後輩，見濛濛細雨，還細心揀選難度較低的魔鬼山路線出發。

雖然天雨路滑仍有一定危險性，不過她們登頂後均忍不住拍照留念，還爬上石壆取景，怎料拍照期間遇上怪風，眾人差點被吹落山，幸有驚無險，隨後還轉場日本燒肉店為壽星女慶祝。鞏姿希受訪時說：「這次生日前夕行山，可算是人生最難忘的慶祝生日活動之一，很多謝一班好姊妹這麼惜我，生日願望當然是在工作上有所發展，試過在節目《Do姐有問題》擔任問題專員，早前又有機會在《愛‧回家之開心速遞》客串初嘗拍劇滋味，主持及拍劇我都好有興趣，希望公司可以畀多啲機會我。」

（即時娛樂）