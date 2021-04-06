姚子羚跑步跑到溶妝 陳山聰日食6餐 增磅做大隻爸爸 (18:48)

【今日直擊】陳山聰、姚子羚、劉穎鏇及趙希洛等，今日宣傳無綫劇《大步走》，齊齊落場參加在將軍澳電視城內舉行的「跑友大步走‧終極戰」，跟一班跑友圍繞電視城競跑。演員當中，陳山聰第一個衝線，子羚則以第19名跑回終點。

子羚跑到上氣不接下氣，她表示因用錯了氣，令自己跑得很吃力，她說：「他們黐線的，跑得很快！」山聰表示天氣炎熱，對子羚來說較辛苦。奪得第一的他表示，能在電視城內跑，感到很興奮，「其實是胡諾言等埋我，他跑得快一點」。

子羚跑完後失蹤，她解釋：「因妝溶掉了，要補妝。」子羚表示平時沒跑步習慣，為是次活動才再練跑。會否跟山聰從新練跑？她說：「不會，不想辛苦自己，我跟他們不同，他們跑步已變了生活，我就喜歡放鬆跑。」

山聰沒想到趙希洛跑得很快，兩人最近拍攝《18年後的終極告白2.0 》，知對方為應付劇中性感演出，操得很弗。山聰也明顯健碩不少，他表示喜歡挑戰自己，今個夏天想操大隻少少，故最近找了林子善和一位冠軍級教練一起操，他說：「我現在1日吃6餐，目標大現在一個碼，約增多10幾磅。」

對於好友胡杏兒宣布誕下第3個兒子，子羚表示一早知道BB性別，亦已送了禮物，看相片目測BB眼睛似媽媽。

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（即時娛樂）