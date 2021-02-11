擔任MIRROR真人騷導師 梁祖堯爆Ian喊得最勁 (19:25)

【今日直擊】人氣男團MIRROR日前到梅窩拍攝新節目《調教你MIRROR》，由梁祖堯擔任導師。由於粉絲「私追」到拍攝場地，情况失控影響拍攝，姜濤當眾斥責粉絲，令在場的「姜糖」對偶像感失望而鬧出風波。事後大部分粉絲怪罪的目標並非姜濤，反而是教姜濤趕粉絲的導師梁祖堯，以及被指處理不當的經理人黃慧君（花姐）與ViuTV。

梁祖堯今日出席「ViuTV 5周年：繼續向前」活動，談到捲入無妄之災遭粉絲罵，他平靜表示：「大家都預咗有呢個結果，但係佢哋都講咗，呢個唔係設計item，我完全冇hard feeling。坦白講，嗰啲係佢哋fans嘛，如果佢哋有啲乜嘢，老實講影響唔到我，我都40幾年人，如果呢啲嘢搞到自己唔開心就傻啦。（睇化咗？）又唔係睇化，你知道嗰啲嘢原因，到時一出街就知，出街之後啲fans就知道唔啱，因為一嚟帶來危險，二來其實你見到12個仔（MIRROR）嗰個成長，唉，講起都感動。（你拍到喊？）我喊就梗，暫時我冇諗過佢哋件事咁投入，佢哋冇講自己喊呀，係咪唔講得㗎？」

祖堯表示答應花姐用真心做好節目，自己亦渴望認識MIRROR，跟他們暫時相處了6天，「我先頭覺得有啲人會難搞。（例如？）比如Ian（陳卓賢），佢cool啲，感覺有距離及抽離啲，頭兩日佢都真係咁，跟住成個攝製隊都冇諗過Ian係喊得最勁嗰個，同佢做一啲練習或傾偈時，基本上個個流真心眼淚，唔係為節目效果，其實佢哋12個仔之間，係盲婚啞嫁返嚟，大家性格唔同，年紀又唔同，起初唔同組，公司將佢哋放喺同一組合，大家冇好好相處過，一路只係工作、工作同工作。我覺得呢個時機好好，個功德係令佢哋真正認識大家、尊重大家、欣賞大家同愛大家。」

MIRROR透露之後會再入營，有沒有措施預防粉絲再「私追」？祖堯說：「完全唔使喇，嗰日講完出嚟後，真係一個（粉絲）都冇，佢哋真係好乖。（你好惡？）我邊有惡過啫？都唔關我事，我冇出去講，我當時揸住部機係做緊Live畀花姐睇，唔係節目嘢，用自己部機拍緊。」

（即時娛樂）