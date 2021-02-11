MIRROR拒為節目效果出賣粉絲 姜濤：唔會攞佢哋開玩笑 (20:11)

【今日直擊】人氣男團MIRROR今日亮相「ViuTV 5周年：繼續向前」活動，對於他們日前到梅窩拍攝新節目《調教你MIRROR》，有粉絲「私追」到拍攝場地，情况失控而影響拍攝，姜濤當眾斥責粉絲，令在場的「姜糖」對偶像感失望而鬧出風波，甚至有極端的「姜糖」表示：「捧得紅你都可以踩低你。」

姜濤認真表示：「我想同所有人講，我哋MIRROR每個人，包括我自己，都唔會攞fans嚟開玩笑嘅，節目效果呢啲嘢，我哋冇可能唔經fans同意攞嚟做效果，呢個係絕對唔會發生！嗰日情况係所有嘢都好突發，的確我啲fans多咗啲啲，其實fans本身『私追』都危險，我哋都會危險，嗰日貼得好近，喺馬路佢哋唔睇後面車，好多時抱住一個又要顧住佢哋，又要顧住節目組嘅心情，尤其係喺梅窩我都唔熟悉嘅一個地方，所以我決定行出嚟同佢哋講，除了代表我嘅fans，亦代表所有人心聲去講呢件事，我哋再重申，絕對唔會攞粉絲嚟講笑，唔會為咗節目效果而出賣我自己嘅fans，呢個係絕對唔會發生嘅事情！」

有粉絲聲稱「捧得起你都可以踩低你」，姜濤直言聽到後會感到不開心：「老實講，一定會唔開心，引起大家唔好觀感，我都想同大家再講sorry。可能我講咗啲好重嘅說話，如果畀多次機會我再處理，我會再講得好啲，所以希望理解我哋立場，我哋對每個fans尊重。」

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（即時娛樂）