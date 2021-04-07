專訪｜曾跑錯方向陷低谷 現擁幸福家庭 陳山聰領悟人生馬拉松 (23:23)

陳山聰在劇集《大步走》演跑步教練，可謂寓工作於興趣，現實中的他也是跑步發燒友。經歷過人生高山低谷的山聰表示，跑步令他有所啟發，領悟到人生如同馬拉松，縱使曾遇挫折和困難，甚至跑錯方向會跌倒，只要肯堅持、咬緊牙關企起身，會跑到你想去的終點。

劇中亦帶出「斷捨離」信息，拋開過去不快、傷痛和創傷。身為過來人的山聰坦言，劇情從深層意義上，跟他現實中經歷過相似，看到劇本後覺得很有意思，人要學懂放下，繼續向前行。曾經的一無所有，也讓山聰體會到，其實不需要擁有那麼多。

山聰領略過人生高低起跌和風浪後，自己現時擁有完整家庭和事業，已心滿意足，尤其囝囝陳霆軒（Jaco）去年出世，令他感受更深。當說起囝囝時，這位慈父仍激動兼雙眼通紅：「多謝上天賜我一個乖巧囝囝，他在產房出世一刻，我發覺這才是實實在在屬於自己東西，其他都只是身外物。我當時很激動，哭得很犀利。」山聰並說：「我人生最大的成就，就是娶了太太和生了Jaco，很感恩。」

不經不覺，山聰已當了爸爸8個月，他說：「我原來都可以做到稱職爸爸，老婆大肚時我還很擔心，因疫情關係，去不到上堂學習湊BB，之後試過跟囝囝單獨相處，發覺餵囝囝喝奶、換片和哄睡都沒問題，很享受這個過程。」山聰自升呢爸爸後便化身「曬仔狂魔」，不時在社交網曬出囝囝靚仔相，父愛滿瀉！

雖然有仔萬事足，但山聰未有冷落太太，他表示會為太太炮製二人世界。至於會否叫太太做「全職媽媽」？山聰說：「她不想，我讓她選擇，她想趁現在努力工作掙錢，將來給囝囝讀書和有安穩的生活。」

問到會否追多個小朋友？山聰表示有想過，起初Jaco出世時都沒多想，但隨着囝囝長大，會考慮到他會否感到孤單，如果有能力的話，他也希望為Jaco生多個弟弟或妹妹，但還是要看太太意願。

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（即時娛樂）