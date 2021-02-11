被杜琪峯講錯隊名 MIRROR恨合作：夢寐以求 (00:07)

【今日直擊】ViuTV 5周年台慶，今日於九龍灣舉行《ViuTV 5周年：繼續向前》活動，齊集全台藝人上台介紹節目及表演，最後由人氣組合MIRROR壓軸演出。活動尾聲邀得開台時出席啟播禮的杜琪峯上台，宣布與ViuTV將有合作計劃。杜琪峯不肯透露合作詳情，卻妙語連珠，他指見到ViuTV有很多生力軍，勾起他當年讀藝訓班的回憶，覺得香港創意工業及娛樂事業都很有前途和希望，故他也不執輸要跟ViuTV合作。他又大讚MIRROR的演出，卻將MIRROR說錯成「MILLER」。

對於被杜琪峯說錯隊名，MIRROR受訪時表示對「新名」十分滿意，笑言可能要改隊名。問到可希望與杜琪峯合作？MIRROR異口同聲表示：「梗係想！相信是全港藝人夢寐以求的事，最想杜Sir開套喜劇畀我們12個人拍，或者是黑社會喜劇。」

被封ViuTV一哥、一姐的許博文（強尼）與陳俞希（Hailey）也有出席活動，對於無綫邀請曾志偉回巢對撼ViuTV綜藝節目，強尼認為只做好自己本分，當漸漸得到認可，也會自我要求做到有質素，並不是只做自己眼前工作，而是整個電視台一齊努力做好質素的節目。Hailey則笑指自己很微小，不敢講自己有威脅。

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（即時娛樂）