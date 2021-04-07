RB尾場個唱三度Encore 6號淚浸紅館 泥鯭瀟灑迎接別離 (12:44)

樂隊RubberBand（RB）一連4場《RubberBand Ciao 2021》昨晚結束，田蕊妮、許廷鏗、卓韻芝夫婦、徐天佑、Tom@Mr.、C AllStar成員釗鋒、On仔等捧場，尾場RubberBand三度Encore，加碼獻唱多6首歌，包括《你和我》、《夏令時間》、《Easy》、《Simple Love Song》，最後以新歌《Ciao》作終結，主音6號再忍不住淚浸紅館，要隊友相擁平復心情返回後台。

尾場獨唱部分輪到泥鯭，他自彈自唱《你會有一天學會面對》，他笑言因沒有戴口罩，只能沿着台邊流水式跟觀眾打招呼，原因是想用僅餘記憶，去記住這一刻畫面，不知下次還有沒有機會，他說：「別人說一個人都想靜下，一個人幾好，原來一個人享受掌聲都幾開心，我是全隊Band最多嘢講的，但成日講錯嘢，令隊友和公司同事好擔心，所以我要和他們講聲不好意思，請大家畀啲掌聲當我道歉，我真的太多嘢講，不想變成紅館史上第一個Band show因為鼓手多嘢講而超時罰錢。」

他又指身邊的人走了一個又一個，如這個騷般好像很沉重，但諗深一層，其實也不是很沉重，至少自己還健在，身邊有家人、朋友、隊友和同路人互相扶持，無論幾難的路，都可以一齊行落去，他說：「所以面對散，我們不需要太過傷感，明日返到正常生活，其實香港現在都沒有什麼正常生活，Anyway，希望大家返回自己崗位的時候，能懷着珍重的心，去迎接每一次聚首，我覺得這樣才可以瀟灑迎接每一次別離。」

6號差不多每場忍不住喊，昨晚尾場也喊了兩次，他表示特別唱《Ciao》時，想起天上的媽媽，隊友阿偉讚6號今次已好叻仔，以前開一場騷會喊幾次，現在4場加埋才喊幾次，他自己有一晚見到將移民的朋友坐正前方，也忍住喊忍得好辛苦。泥鯭亦自爆當6號唱《夏令時間》時，感到唏噓也喊了出來，只係無人察覺，阿正就自詡硬淨，即使感動也比較難喊。

RubberBand表示早前接受前財爺曾俊華網誌訪問，故禮尚往來邀請對方睇騷，對於曾俊華看完騷引用《未來見》歌詞寄意，他們十分開心，還透露對方以前是Band友，問可會邀對方加入？他們即笑道：「我們驚未夠資格。」

（即時娛樂）