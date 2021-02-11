首度合作｜ANSONBEAN帶蕉探班 鄭欣宜激讚師弟Very Good (16:22)

早前加盟寰亞的陳毅燊（ANSONBEAN），獲公司安排與師姐鄭欣宜（Joyce）合作新歌《@princejoyce（featuring ANSONBEAN）》。兩人首度合作，欣宜拍攝MV當天，就算沒有ANSONBEAN的通告，他也誠意地親到現場探班，並且在旁偷師，更搞笑地買了一袋香蕉探班，逗得欣宜笑不攏嘴，欣宜立即邀請ANSONBEAN在她的Ig拍短片留念。

ANSONBEAN說：「可以同Joyce合作真係好開心，雖然我同佢分開拍，但係佢拍攝當日我有去探班，不過我只係買咗啲香蕉畀佢，幫佢打氣。我一去到已經畀個好靚、好壯觀嘅景嚇親，再見到著住套好靚舞衣嘅Joyce，佢手上水晶長指甲好靚，襯起佢好型，搞到我望住佢都有少少緊張，只敢同佢講叫佢加油呀！」

年紀輕輕的ANSONBEAN平時跳跳紮，其實勤力好學，當知道要在新MV中演出，便立即加操練舞，他説：「MV隻舞唔係好複雜，拍之前兩日開始學，之後我睇住Joyce個MV，私底下練咗一日，拍攝時大家都滿意我表現，公司同事讚我學得快，其實係我秘密苦練，將勤補拙。」

第一次正式入錄音室錄個人作品的ANSONBEAN表示，在錄音室時確實有點緊張，他說：「剛開始錄歌時，我係有啲緊張，之後就進入狀態放膽咁唱，自己嘗試花心思放多啲自己嘅方法入去，又扮厚啲聲扮大隻佬咁唱。」

欣宜如何評價小師弟的表現呢？她說：「我同公司都覺得ANSONBEAN好啱呢啲跳舞節奏嘅歌，咁《@princejoyce》呢首歌就啱晒啦，佢嘅表現亦都very very good！」

（即時娛樂）