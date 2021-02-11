周顯揚論盡《真‧三國無双》角色 讚古天樂演呂布有氣勢 劉嘉玲有攝人氣場 (17:20)

由周顯揚執導，古天樂、劉嘉玲、呂良偉、羅家英和林雪等合演的電影《真‧三國無双》將於4月29日上映。周顯揚表示為令觀眾入場時有親切感，挑選港人熟悉的演員演出：「睇《真‧三國無双》你會發現每隔幾分鐘就有熟悉的臉孔，好抵睇！」跟香港演員合作，周導說都有個共通點：「溝通得好好，大家對我好信任，好快準確地演繹角色，出來感覺非常好。」

早在電影籌備階段之前，呂布這角色周導早已心有所屬，就是古天樂（古仔）。周導說：「演呂布要有氣勢，最緊要有型，呂布在遊戲中最好打、最靚仔，古仔在片中亦展現亦正亦邪感覺，我覺得古仔是史上最型呂布！」忙碌的古仔願意接演呂布角色，拍攝期間更坐飛機來回7次拍攝場地，片中在「樹林追馬」一場戲，已經分開5次拍，拍了共3個月，周導說：「我們特意為古仔製造了幾套十分有氣勢的服裝，頭戴著名的龍蝦鬚金冠，但因為龍蝦鬚金冠實在太長了，在拍攝期間要專人負責保護。」

在電影版裏，需要「鑄劍堡堡主」一角代表遊戲中從來沒有解釋的「無雙力量」，周導說：「這個人物必須擁有特別的氣場，我希望找一位高貴美麗及擁有攝人氣場的女性來演，非嘉玲莫屬。嘉玲行出來好有分量，剛柔並重，非常漂亮，身材樣貌都keep得靚！」

周導激讚香港演員專業，演什麼似什麼，「呂哥（呂良偉）以往拍過很多經典古裝片如《西楚霸王》，能找到他演袁紹好緊要，袁紹是討伐董卓十八路諸侯之盟主，家族背景四世三公、出身貴族，要有很强大的傲氣和霸氣。穿著盔甲的呂哥一轉身，鏡頭pan埋去，王者霸氣已經出來！」

至於由家英哥出演的呂伯奢，周導稱：「在新西蘭拍攝被曹操殺害一幕，兩個演員在喊cut後都因入戲而流涙，入木三分，工作人員動容，家英哥是大戲老倌，對出演三國人物駕輕就熟。」

張兆輝、秦沛、林雪和姜晧文的演出，同樣令周導十分難忘，「張兆輝飾演的陳宮，亦是他很久未試過的形象，會為觀眾帶來驚喜。由秦沛這樣的老戲骨飾演王允，其好戲更加不用多說。演董卓的林雪，相信大家都同意除了他以外，無人比他更適合演董卓。不得不提黑哥（姜晧文），和他合作好開心，他穿起張角的服裝，維妙維肖，型到不得了，將角色出奇地還原」。

（即時娛樂）