合作打孖上 吳浩康新歌獲Dear Jane作曲兼執導拍MV (19:12)

吳浩康（Deep）今日（7日）推出新歌《十倍速》，從成熟男人角度分享對人生的看法。Deep表示林若寧的歌詞，令他很有共鳴，特別是歌詞中「幾多幸福感動畫面都經已洗」一句，「每次回看舊照片跟舊演出，都會想起一些人和事。明明自己的人生已經歷過不少事情，卻發現很多珍貴的東西都忘記了」。

Deep說很喜歡Dear Jane的作品，所以特別邀請他們為自己創作歌曲，雙方第一次合作便「打孖上」，Dear Jane除了參與歌曲製作，成員Tim更為MV執導，讓Deep的新歌來一個Dear Jane風格。

MV講述一個遺憾的故事，男女主角由邂逅、相戀及對彼此作出承諾的經過，卻在最幸福的時候，女主角留下了心愛的人，離開了世界，而男主角未及捉得緊，就已經失去身邊人。Deep在MV中只負責唱歌對嘴部分，演戲情節則由兩位年輕演員演出。

拍攝當日天陰陰，最後更下雨，Deep說：「Tim特別找到這個地方，整體mood也很適合。」問到拍攝趣事，Deep表示Tim為拍攝這個MV不遺餘力，更出動「私伙」，他說：「他瞓身拍攝，因為連他人生中最寶貴的女兒也找來客串，真的很感謝他。」

（即時娛樂）