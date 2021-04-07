大股東黎瑞剛批無綫五大缺失 汪明荃認同：我近年睇不同台嘅新聞節目 (21:11)

無綫近年常被批評節目質素下降、題材不斷重複，好像《勁歌金曲》總選似淪為「星夢頒獎禮」。無綫希望為觀眾帶來新氣象，邀請曾志偉擔任副總經理，掌管綜藝、音樂製作及節目，整頓有關節目。電視廣播大股東、有「中國梅鐸」之稱的黎瑞剛近日接受傳媒訪問，批評TVB節目老化、製作技術落後、內部山頭林立產生很多矛盾、管理層決策失誤等五大缺失，導致離年輕觀眾愈來愈遠。他又指以往TVB台慶節目有著名歌星及影星參與，近年變得封閉，自娛自樂，愈做愈小，TVB應該更加開放，再不改革就沒了。至於聘請曾志偉與王祖藍，不單是開拓內地市場，首要是改進本地節目，他喜見TVB成功跟三大唱片公司破冰。雖然黎瑞剛形容過去10年的TVB迷失了，又直指對TVB非常不滿意，卻撐新聞部立場公正。

對於老闆黎瑞剛對TVB的批評，無綫鎮台之寶「阿姐」汪明荃也表示認同，稱山頭文化會令很多人失去發展機會。她坦言近年很少看劇集，多看不同台的新聞節目；她又說自己睇煮餸節目睇到悶，應該嘗試不同類型節目，帶給觀眾新鮮感。至於曾志偉做高層後製作很多新節目，阿姐開心有不同外面的卡士幫手，希望一齊做好節目，她亦不斷學習新事物。

其實，阿姐早在《萬千星輝頒獎典禮2017》已發表「山頭文化」論，希望公司珍惜每一位藝員，當時阿姐說：「好似人工加多啲啲、休息時間多啲啲、關心多啲啲、山頭文化少啲啲，這樣一定可以發掘同挽留多些人才，士氣更高漲，好自豪同大家講我哋來自TVB。」

（即時娛樂）