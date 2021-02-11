陳志雲籲TVB要接受「一台獨大」已不存在：決策人應採共存共榮態度 (13:20)

曾在無綫任職的陳志雲，盼無綫決策人應該採取一種共存共榮態度，再不應將自己放得高高在上。（資料圖片/YouTube截圖）

有「中國梅鐸」之稱的黎瑞剛近日接受傳媒訪問，批評TVB節目老化、製作技術落後、內部山頭林立產生很多矛盾、管理層決策失誤等五大缺失，導致離年輕觀眾愈來愈遠。

對於老闆黎瑞剛的言論，汪明荃（阿姐）也認同，她表示山頭文化令很多人失去發展機會，阿姐也坦言近年少看劇集，多看不同台的新聞節目；她又說自己看煮餸節目也看到悶，應該嘗試不同類型節目，帶給觀眾新鮮感。

曾在無綫任職的陳志雲，在其YouTube頻道節目《時事短評》，以「TVB大股東 發嬲，邊個要問責下台呢？ViuTV 五周年台慶，好似好勁咁喎」為題，對黎瑞剛的言論亦有不少看法。

陳志雲說：「現時TVB在黎瑞剛眼中又是如何呢？他說製作技術及設備，已經較內地落後，很多內地短視頻平台，現時還在播放TVB節目片段，包括多年前的台慶製作，他（黎瑞剛）慨嘆以往台慶陣容鼎盛，香港當時著名的歌星影星均在場，近年卻變得封閉，形容是『自己人自娛自樂，（場面）愈做愈小。』」

陳志雲表示只能怪TVB一直故步自封，他說：「總是擺出一款我和你合作，就是着數了你的態度，這份高傲不是業界每一個人都能接受。我最近拍攝一個節目，期間遇上一位規模細小的本地公司負責人，他不斷向我申訴TVB怎樣『欺凌』他們公司，那份怨氣充斥整間房，結果本來可以帶給TVB一些創意合作空間，弄到不歡而散，我相信這個不是單一例子，業界不少人也有同感，我不只說過一次，現今無論在香港整體層面來說也好，就電視製作工業來說都好，決策人應該採取一種共存共榮態度，再不應將自己放得高高在上，TVB如要再向前走，就一定要接受一台獨大的客觀環境已經不存在，應該盡量與外界謀求雙贏合作關係，而不應該要同別人鬥過你死我活心態。」

陳志雲又謂：「過去幾年，黎先生只是作為股東及非執行董事，基本上沒參與TVB具體運作，但我覺得他沒理由到現在才發現這問題，不過遲了一點比從來沒有發現好，執行黎瑞剛這些理念第一步，會不會就是有人將要離開這個機構？什麼刺激到大家忽然好像睡醒了？我相信近年ViuTV表現，可能也是一劑刺激劑，如果TVB真的改革成功，ViuTV應記一功，昨（前）天ViuTV舉行5周年台慶，搞得有聲有色，在娛樂新聞佔據多個版位，這也是一種實力顯示，TVB真的要急起直追。」

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（即時娛樂）