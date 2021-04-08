將驚慄體驗結合電影 葛民輝讚好玩：Cult片講求實驗精神 (14:17)

葛民輝有份演出電影《糖街製片廠》，他表示玩完驚慄電影體驗館再看戲，整件事變得好立體。（大會提供）

由劉翁執導，葛民輝、鄒凱光、黃溢濠、楊柳青、岑珈其、陳漢娜、蘇皓兒、邵音音等主演的《糖街製片廠》，原定新年檔期上映，後因疫情關係未能上映。

來到清明遇上復活節長假，《糖街製片廠》驚慄電影體驗館與同名電影決定開創先河，以玩樂體驗館延伸電影製作，以電影故事完滿整個驚慄玩樂體驗，有份參演《糖》的葛民輝說：「玩完驚慄電影體驗館再睇戲，整件事變得好立體，今次電影體驗館會係香港電影實驗起點，實驗成功與否，視乎香港人如何參與，好希望《糖》可以為香港電影炮製另類出路。 」

葛民輝續說：「Cult片講求實驗精神，實驗一些沒法想像的事，好像《糖》驚慄電影體驗館一樣，將體驗結合電影，就可以好好玩。」

導演劉翁補充現今科技發達，戲院可以有4D設備，但最重要還是想觀眾如何體驗驚慄：「只是看一個故事可能很薄弱，但結合一個驚慄電影體驗，每部分都是故事的一塊拼圖，由觀眾將拼圖整合完滿，整個故事就變得好好玩。」

楊柳青及黃溢濠在研討會中，大談參與《糖街製片廠》製作，與一般電影製作不一樣，黃溢濠表示：「尤其疫情衝擊，作為演員都反思如何可以打破自己牢固框框，亦是好好的成長過程，對娛樂想像可以更闊。」

此外《糖》驚慄電影體驗館開幕禮上，Kevin Boy、劉浩龍（師兄）亦有出席，師兄即場試打小人，他說：「睇電視睇得多，自己就第一次，大開眼界！黃婆婆在紙人上幫我寫上所有人，下下用拖鞋大力幫我打到紙都爛，最後再加送個疫情紙人，希望香港早日重回正軌。』

（即時娛樂）