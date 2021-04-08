爆劉德華幫拖揸貓紙 黃文慧難忘拍《嚦咕嚦咕》NG 50次 (16:40)

由楊盼盼主持的香港開電視節目《盼你賞面》，新一集邀請了黃文慧擔任嘉賓，期間楊盼盼為她炮製「上海百頁結」，黃文慧品嘗後讚好吃，又表示感恩遇上楊盼盼這位知己。席上，黃文慧自爆拍《嚦咕嚦咕新年財》時，NG了50次的趣事。

楊盼盼與黃文慧識於微時，於1970年代的《萍蹤俠影錄》合作後，繼而成為好友。黃文慧表示入行年代比較坎坷，與公司簽約未夠1年，便遇上香港暴動，失去公司做靠山，沒有工作；當年跟隨另一劇團到星馬泰登台數月，再回港到電視台面試，終成為電視台演員。雖然黃文慧多演「綠葉」角色，但性格樂天的她未有不開心，她說：「其實有份參與演出，任何角色我都會好滿意。」

黃文慧演出過不少經典角色，當中在電影《嚦咕嚦咕新年財》飾演劉德華與古天樂媽媽一角，角色是患有阿茲海默症，她的演技令人印象深刻。黃文慧透露當年拍攝該電影趣事：「有一個鏡頭，我要由3番開始數、講對白，3番幾多錢、4番幾多錢，拍呢個鏡頭等到天光先拍，當時個人好疲勞又緊張，完全記唔到對白，Take咗成50次都唔得，劉德華都好惜我，佢揸住張紙喺鏡頭後面提我，不過我都係讀唔掂。死啦，咁點收科呢？最後導演好嘢，佢close up淨係拍我個口，我可以揸住張紙嚟讀。」

（即時娛樂）