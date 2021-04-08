拍《真‧三國無双》傷腰險墮馬 林雪被艷女包圍難頂體味 (17:38)

林雪在戲中看似艷福不淺，但他坦言廠景沒開冷氣，身穿厚厚戲服的他覺得是種折磨。（大會提供）

由周顯揚執導兼監製，古天樂、劉嘉玲、呂良偉和林雪等合演的電影《真‧三國無双》，定於4月29日在港上映。當中被網民讚賞神還原「董卓」的林雪，無論在造型到電影中的演繹，都演活了性情殘暴、荒淫的「董卓」，不過神還原的背後，其實非常辛苦，經歷炎夏外景及悶熱廠景拍攝的林雪更形容是折磨。

極具分量的林雪在炎夏著古裝拍戲，要黐鬚、戴頭飾及披幾層戲服，場場戲拍到大汗疊細汗。問到為何當初肯演「董卓」，他笑說：「我接呢部戲時，首先睇咗個造型，咦？呢個咪我囉，我先接咋，當然導演都係好有誠意，傾角色時，導演真係做足準備。」

拍披甲上陣的戰爭打鬥場面，林雪演繹得極威武，但其實他身穿的戲服相當重，又要拿着巨大鋸齒刀策馬殺敵，難免損手爛腳，幸好情況不嚴重，林雪說：「你話拍古裝辛唔辛苦？講唔辛苦呃人啫，喺新西蘭騎嗰啲馬，係本身野外放牧，冇咁易馴服，一轉彎直情想將我成個人拋落地，扭親條腰，好在側邊有當地馬伕扶住我，不過拍出嚟真係好好睇，辛苦都值得。」

林雪以往拍戲較少涉及女色，這次因為演好色暴君「董卓」而艷福不淺。他表示拍《真》片時，正值暑假，十分酷熱，拍外景固然炎熱，開廠景又無冷氣，所以拍攝被幾位艷女大包圍的廠景戲分，林雪表示也頂唔順：「佢哋著到好薄，大家出晒汗，有體味，嘩！真係頂唔順！幾靚女都好，你話我開唔開心呀？我覺得係一種折磨，啲體味搞唔掂，你唔好見我咁肥咁論盡，我人就唔挑剔，但味覺幾挑剔。」

（即時娛樂）