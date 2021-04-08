預留門票免費招待低收入家庭睇騷 鄭中基爆仔女拒同台演出 (17:50)

【今日直擊】鄭中基（Ronald）今日現身葵涌，為本月23日至25日假中環海濱活動空間，舉行一連3場《Drive In Ultra—WEE are Ronald Cheng鄭中基自駕演唱會2021》綵排，並介紹舞台及場地設計，能顧及駕車與非駕車入場觀眾視覺享受。

Ronald透露正為個唱勤操體能，近日並推出演唱會主題曲《玩咗先至瞓》，希望以輕快樂曲，向大眾發放勵志信息，他說：「個場地好大，邊唱邊握手好花體能，我都提議坐Golf車繞場輔助。」

他好開心舉辦香港首個戶外汽車騷，反應踴躍，開拓新睇騷方式。他亦有預留門票，透過幾個慈善機構，免費招待低收入家庭、年輕人和小朋友睇騷，「對我來講，在戶外演出自由度大，心情興奮，難度不大，因為以前都有在台灣做過戶外騷，相信今次觀眾感受大不同，以前在紅館放煙火有限制，今次在戶外可以放大型煙花」。

Ronald表示上次在紅館開騷，仔女上台支持，但他們今次拒絕演出，要求安坐台下，體驗坐車睇騷滋味。他又爆兒子問題多多：「個仔問戶外睇騷有冇蚊咬，想去洗手間點解決，我笑他帶定尿片。」

（即時娛樂）