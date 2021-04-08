相隔20年再鬥戲 歐陽震華睇住馬德鐘 由9線藝員到膺視帝 (19:11)

【今日直擊】歐陽震華（Bobby）、馬德鐘（Joe）、陳瀅及賴慰玲等，今日於電視城出席新劇《伙記辦大事》啟播儀式，有官非在身的楊明未有出席。身在內地的萬綺雯以「紙板人」現身，還拍片支持，她笑指劇中遇到最大難題，是跟Bobby拍劇，但最後也被她成功收服「百厭星」，Bobby即對住片中的萬綺雯反擊：「你肥了很多呀！」

Bobby表示對上一次與Joe合作，已是20多年前的《陀槍師姐II》。Joe最記得與對方合作《醉打金枝》，當時他還是7、8、9線藝員，今次可一齊鬥戲，感到幸福兼心心眼，Bobby聞言笑說：「我最感恩是還未退休，看着他由7、8、9線到奪得視帝，然後再合作，這種感覺很開心。胡定欣又是，看着她細路女進來，我又等到她長大演一對。」

問到對收視可有壓力？有收視福將之稱的Bobby表示，收視這東西很虛無，現在也有很多途徑可收看到，口碑最緊要。問到可擔心楊明官非惹來網民抨擊？Bobby表示案件已進入法律程序，不宜多談。

至於好友萬綺雯，Bobby笑指對方在內地落地生根，是他提議為好友整「紙板」，已很畀面，又大爆對方密謀在浙江省開設民宿。

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（即時娛樂）