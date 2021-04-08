88歲黃夏蕙接種第2針科興疫苗：打針後很精神 (20:28)

【今晚直擊】亞視前藝員徐寶鳳今天（8號）生辰，她笑指歲數是女人秘密，故拒絕透露，但笑言生日日子是4月8日，諧音是「死都發」和「死八婆」，特別易記。以往每年她例必宴請大班朋友，包括潘志文、劉錫賢、魏秋樺和黃夏蕙等慶祝，可是受限聚令影響，今年減少人數，之後再補祝。

徐寶鳳承認疫情關係，心情未算太開心，生日願望是疫情盡快過去，並打算稍後接種疫苗。問到是否有意復出拍劇過戲癮？她表示如有合適角色，可以當玩票性質演出，但最可惜不能返內地工作掙錢，她說：「與朋友夾份在深圳開的製作公司，有拍網絡大電影，不過暫時停止營運，近年收入近乎零，因返內地要接受隔離，要我困在房隔離2日已經不可能，何況是多日，所以暫時做其他娛樂生意幫補。」

88歲黃夏蕙拍照時展露手臂膠布，解釋已接種第2針科興疫苗。她表示打針後很精神，沒感不適或疲倦，強調注射前已諮詢家庭醫生和量血壓，她說：「我向來沒有三高、沒有長期病患，打完第一針已信心十足。急於打針是為保護人又保護自己，以及想出境去其他地方，最想返澳門和內地登台表演，希望之後放寬，不用接受隔離，我絕不能困在房。」

（即時娛樂）