打戲連場拒用替身 「鋼條」李帝勳揸的士飄移 以惡制惡 (21:15)

由李帝勳、李絮主演的犯罪動作韓劇《Taxi Driver》，明晚（9日）首播，並於同日深夜在「黃Viu煲劇平台」上架。劇集講述以的士司機金道基（李帝勳飾）為首的「彩虹運輸」，將代替無法受到法律保護的被害人進行復仇的故事。

李帝勳時隔兩年半以《Taxi Driver》回歸電視圈，一改斯文靚仔路線，飾演特種部隊出身、後來成為以惡制惡的的士司機金道基。

李帝勳熱愛拳擊，曾多次透露恨拍武打戲，去年終於一圓心願，接拍動作電影，當時還自言打上癮，因此他應邀擔正《Taxi Driver》後，為了角色積極訓練體能，也到武術學校特訓，他說：「為展現真實的動作戲，過程中有很多徒手的打鬥戲，經常在不知不覺中受傷，但看到成果後，一切都值得。」

除了打戲連場，劇中還有不少飛車飄移鏡頭，據悉李帝勳為了呈現刺激感，更拒用替身：「追捕犯人時，我們要展現充滿魄力的一面，這也是電視劇的一大看點之一，大部分時間都沒有替身，而是我親自拍攝。」曾自言最喜愛邊煲劇邊吃薯片的他認為，軍人身材不能有贅肉，自劇集開拍後，他透過飲食控制和運動，維持鋼條身材。

（即時娛樂）