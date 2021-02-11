薛家燕認同TVB需要改革：最緊要藝員不要分黨派 (23:38)

【今晚直擊】電視廣播大股東、有「中國梅鐸」之稱的黎瑞剛近日接受傳媒訪問，批評TVB節目老化、製作技術落後、內部山頭林立產生很多矛盾、管理層決策失誤等五大缺失，導致離年輕觀眾愈來愈遠；他又形容過去10年的TVB迷失了，直指對TVB非常不滿意。薛家燕今晚返新城主持節目，她稱有看報道，認為有些說得對，公司是需要改革，以她主持的《流行經典50年》為例，音響設備需要更換。

至於「阿姐」汪明荃認同老闆批評，指山頭文化會令很多人失去發展機會，家燕姐說：「阿姐這樣說有她的理由，不過很多公司都有這樣的問題。最緊要藝員不要分黨派，接到工作便將之做好。我很少拍劇，但留意到很多同事拍劇拍得好辛苦，沒休息時間，這方面可以考慮改善。人才亦要留，例如編劇，無綫一年生產很多劇集，需要大量精英，要留人，多少都要加些人工。」被指劇集演員來來去去都是那幾個，家燕姐建議曾志偉要積極捧新人，「我間中都有睇劇，當然不是每部都精，不過節目出街前要注意，避免兩線劇同一班人演出，令人混淆，要檢討。很開心公司改革，多些人參與，加上經驗和設備，對公司和市民都是好事」。

（即時娛樂）