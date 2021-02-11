「Chill Club年度十大歌曲」20強 MIRROR組合加個人佔4席位 (14:15)

「Chill Club年度十大歌曲」的最後20強名單，新舊歌手也有入圍。（資料圖片 / 明報製圖）

ViuTV將於4月18日（星期日）晚舉行《Chill Club推介榜 年度推介20/21》，當晚將共設立11個獎項，除了4個幕後獎外，所有獎項包括「Chill Club年度十大歌曲」均由全港市民以一人一票方式從入圍名單中投票選出。經過第一輪投票，「Chill Club年度十大歌曲」的最後20強已於4月5日誕生，並由即日起至4月11日（星期日）晚上11時59分進行第二輪投票。

入圍20強歌曲的歌手有莫文蔚、陳奕迅、容祖兒、鄭中基幾位資歷較深的天王天后級，也有新一代的偶像許廷鏗、RubberBand、江海迦、李幸倪等。ViuTV一手捧紅的人氣男團MIRROR除了有團體歌曲《IGNITED》入圍外，成員柳應廷、姜濤、江𤒹生及陳卓賢也有個人單曲及合唱歌入圍，個人加組合歌曲已佔4個席位，非常厲害﹗

最後20強歌曲名單如下（排名不分先後）：

1. 莫文蔚《呼吸有害》

2. 林家謙《一人之境》

3. 許廷鏗《無力感》

4. 陳凱詠《天生二品》

5. RubberBand《First Date》

6. Dear Jane《哀的美敦書》

7. MIRROR《IGNITED》

8. 江海迦《See You Next Time》

9. 李幸倪《幸福門》

10. 林二汶《再聚》

11. 柳應廷《迴光物語》

12. 陳蕾《荒島之幻象》

13. 江𤒹生﹅陳卓賢《蝸牛》合唱版

14. 鄭中基《My Only One》

15. 泳兒《溝渠暢泳》

16. 姜濤《愛情簽證申請》

17. 黃妍《我心中尚未崩壞的部分》

18. Serrini《~旋轉with me*》

19. 陳奕迅《是但求其愛》

20. 容祖兒《東京人壽》

（即時娛樂）