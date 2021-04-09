林文龍拒提名女兒參選港姐 謝天華支持仔女拍戲 (16:38)

林文龍日前與好友謝天華作客音樂節目《限聚音樂Hear To Feel》，首次在節目上同台合唱，又摸住酒杯大談湊女經，以及細說演藝路上不為人知的笑與淚。

林文龍回憶當年訓練班畢業後，曾當了兩年跑龍套。他說︰「古裝片一定飾演衙差，時裝片就拿着『大哥大』跟住社團大哥。我曾在《太平天國》同時扮演4個角色，演完清兵、再演舉人、死屍。公司計算很精準，臨時演員以日薪計算，訓練班的人拍幾多日都是一樣薪酬，所以我們好好用。」謝天華從歌手轉型為演員的過程中也演盡不同大大小小的奸角，他回憶︰「角色有姦淫擄掠、打女朋友、變態殺人犯等。我不介意，什麼角色也演，最重要是有演出機會。」

提到工作路上的樽頸位，謝天華試過9個月零工作，情緒亦曾因此受影響，一度不想見人，最後靠自己恢復過來。林文龍自言年輕時因為個性火爆而吃了不少苦頭。他說︰「低潮時，別人會覺得少一個對手，他就多一個機會，當下我深深感受到這句說話。」謝天華同意說︰「簡單來說，你當時就是得罪人多、稱呼人少，其實你在這個圈生存到，真是一個奇蹟。」林文龍笑言︰「我經常還神﹗」

被問到會否支持子女入行時，林文龍立即Say No，更強調不會提名女兒參選港姐。他解釋︰「我目前仍覺得我女兒應該不會入娛樂圈，她個性內斂，連在學校穿泳衣上游泳堂也不太想，所以她見到別人參加《香港小姐》會擰晒頭。（如她說媽媽都是港姐出身，然後識到你呢？）我會對她說，不是人人都那麼幸運﹗」謝天華表示會讓兒子嘗試，亦不反對女兒拍戲，但絕不會提名女兒參選港姐。

（即時娛樂）