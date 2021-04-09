全民票選電影大獎｜蔡思韵得獎感意外 劉俊謙盼繼續分享故事 (17:45)

第4屆《MOVIE6全民票選電影大獎》今日公布得獎名單，《幻愛》橫掃5大獎項，主角劉俊謙、蔡思韵成為民選影帝和影后。

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劉俊謙說︰「能夠獲得最佳男主角，還有《幻愛》的其他獎項，對我們來說是非常大的肯定。在這段艱難的時間，我深深感受到《幻愛》與觀眾之間所建立那種互相陪伴的關係。也許並沒有實質改變了什麼，而『被明白，被聆聽』，成為這齣電影給予觀眾最微小的安慰。我希望自己作為一個演員，可以繼續努力，真誠地分享故事，與觀眾們一同經歷，一同成長。再一次感謝你們對《幻愛》以及小弟的支持。」

蔡思韵則表示︰「多謝每一位投票支持《幻愛》的觀眾！很感恩《幻愛》能夠獲得5大獎項，亦很開心在全民票選下得到最佳女主角的獎項，是莫大的肯定！實在感到意外，想不到時至今天，《幻愛》仍然深受大家所愛和支持。我相信這是我們繼續努力，真誠地做電影的最大動力！」

奪「最佳導演」獎的《幻愛》導演兼編劇周冠威說︰「代表《幻愛》團隊衷心感謝觀眾愛戴與鼓勵，是我們下一套電影的動力，我們一起加油！」

（即時娛樂）