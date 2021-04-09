陸永初遇鄭裕玲被誤會係收音師 蘇麗珊唔出聲遭張家輝笑自閉 (19:11)

【今日直擊】陳家樂、蘇麗珊、陸永現身《#後生仔傾吓偈》，宣傳電影《總是有愛在隔離》。

陳家樂說：「最深印象是能與張達明、梁家輝、曾志偉、陳嘉上等前輩合作，其中一場與差不多40位前輩演對手戲，我要講很長的對白，很擔心『食螺絲』，要大家等我不太好，很大壓力。幸好，陳嘉上導演對我很好，等所有演員拍完走了，才再拍我這段戲，十分照顧我。」提到其角色被隔離在酒店舉行婚禮，陳家樂笑言︰「希望我的真實婚禮時不會這樣，家人能在場見證，特別是祖母。」

陸永笑言與蘇麗珊拍結婚戲時，因被一眾前輩睇住，緊張過自己結婚。他坦言少有跟前輩合作的機會，遇得最多是鄭裕玲（Do姐）。陸永說：「對住她都冇晒尊嚴，還有什麼好尷尬呢！最尷尬一次是多年前與Do姐合作主持勁歌總選，Do姐當時不認識我們，問為何兩個收音師攞住支咪，站在台上不肯走。這是我們第一次相遇，她不認識我們也很正常。」

蘇麗珊自言向來緊張，每次拍情緒戲前都不出聲坐埋一邊，終於惹來其中一位前輩關心。她說︰「他說望了我幾日，見我不怎樣出聲，問我小時候會否被家人誤會是自閉。他就是拍《催眠裁決》時的張家輝，但他是講笑的，好搞笑﹗」

（即時娛樂）