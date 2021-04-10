常伴左右｜孖泥鯭拖狗撐枱腳 黃心穎：沒有回應 多謝關心 (00:42)

黃心穎自2年前跟許志安被爆「安心事件」後，陪伴身邊除了胞姊黃心美外，多次被目睹同行的就是RubberBand的鼓手泥鯭（黎萬宏）。日前心穎與泥鯭被指情侶裝拖狗在將軍澳南海濱長廊的餐廳撐枱腳。

去年黃心穎領養了唐狗女「Love」後，泥鯭伴她逛寵物用品店，當時心穎解釋由於泥鯭有養唐狗經驗故向對方請教。至於泥鯭對感情事一向低調，事件曝光後他罕有地向傳媒透露自己是單身，他於2017年向圈外女友阿欣求婚成功但最後結唔成婚並已分手。隨後有傳媒追訪泥鯭陪心穎帶狗往動物診所，並一起返回寓所。泥鯭跟心穎傳緋聞不肯多講，每次被追問，只會說不會以這些做宣傳。

有傳黃心穎跟泥鯭交往已一段時間，在爆出「安心事件」鬧得滿城風雨時，黃心穎的鄰居向傳媒爆料，指見過已婚的電台DJ跟心穎同出入。當時森美、劉翁也成嫌疑人，直至爆出泥鯭到心穎的寓所，有揣測心穎的鄰居認錯人。泥鯭有「翻版林海峰」之稱，相信鄰居認錯泥鯭是林海峰。今次黃心穎跟泥鯭拖狗到將軍澳撐枱腳，兩人穿同款但不同顏色的長袖T恤，看來感情更趨穩定。他們回應傳媒是否公開戀情，也同一口徑，說：「沒有回應，多謝關心！」

（即時娛樂）