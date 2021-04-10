《李煥英》導演訪問｜拍出80後回憶 賈玲喜歡周星馳電影 (17:18)

《你好，李煥英》有笑有淚，有說是提早慶祝母親節之作。（劇照）

賈玲把現實中對母親的感情與思念，投放到《你好，李煥英》，講述媽媽出意外，於是穿越到母親年輕時，跟她成為朋友，了解彼此。（劇照）

《你好，李煥英》在內地上映58天，票房接近54億人民幣，僅次於《戰狼2》，成為大陸史上票房亞軍，並於本月8日在港上映。

身兼編導演三職的女主角賈玲，首次當電影導演，她早前接受本報電郵訪問，談及會否對《你好，李煥英》的佳績感到意外，另外可覺得會掀起懷舊喜劇潮？她說：「有意外，但更多的是想謝謝大家對這部電影的支持；懷舊喜劇潮好像不是我說了算的，哈哈！不是說時尚是一個輪迴嗎？喜劇可能也是。」

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《你好，李煥英》中提到港片《古惑仔》系列及主角鄭伊健，又用粵語唱劇集《大俠霍元甲》主題曲，不知道身為編導的賈玲可喜歡看港片港劇？她說：「這應該算是80後的共同回憶吧。我很喜歡星爺（周星馳）的電影，印象深刻的也有很多，《大話西游》（《西遊記》）也很喜歡。」

片中陳赫扮演的冷特，只出現在1980年代，跟穿越到那時候的賈曉玲（賈玲飾）慢慢成為朋友；賈玲說，冷特這角色其實有點像她，都是覺得對母親有所虧欠。

《你好，李煥英》講述2001年，賈曉玲（賈玲飾）跟母親遇上交通事故，賈母性命垂危，曉玲悲傷至極，穿越回到20年前，跟母親相遇並成為好友的故事。

（即時娛樂）

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