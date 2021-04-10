黃樹棠病逝｜從影超過50年 曾為加薪幅度與無綫不歡而散 (14:11)

黃樹棠（棠哥）從影超過50年，首部電影是在《女黑俠威震地獄門》中跟劉家良和唐佳學做動作演員，演出過的電影有《老夫子三救傻仔明》、《新獨臂刀》、《方世玉》、《馬永貞》等。1979年，棠哥參演徐克執導的《蝶變》走紅，獲無綫邀請加盟及力捧，拍攝《楚留香》、《網中人》、《千王之王》、《親情》等多部劇集。不過，他只為無綫效力3年就離開，直至2019年再參演無綫劇《荷里活有個大老千》，亦是他最後一部無綫作品。

棠哥曾透露當年在無綫3年就離開，是因為當初加盟時月薪有25000元，1982年傾續約時卻只獲加至30000元一個月，而他當時拍電影的片酬是每部60萬元。棠哥不滿無綫只加5000元，與當時的高層傾到最後一次時，因對方一句「我知你幕前又得，幕後又得，不過我睇你好得幾耐」而火起，一拳打落對方臉上，最後被保安帶走，幸未被追究法律責任。

棠哥先後效力過麗的電視、亞洲電視及無綫等電視台。1986年，他重返亞視拍劇，演出過數十部劇集，包括《勝者為王II天下無敵》、《新包青天》、《千王之王重出江湖》、《肥貓正傳》、《我來自潮州》、《影城大亨》、《萬家燈火》、《勝者為王》等。《我和殭屍有個約會》系列是棠哥的代表作，其劇中飾演的角色「何應求（求叔）」為他帶來不少工作機會，有內地粉絲為他組織影迷會，會員人數超過10萬。

棠哥3年前患上大腸癌二期，接受手術後康復。康復後的他十分注重身體健康，每日運動及減少應酬以重整生活。棠哥最後一次公開露面是去年2月時出席香港動作特技演員公會的新春團拜，獲頒傑出貢獻獎。

相關新聞︰相識幾十年情同姊弟 黃夏蕙對黄樹棠病逝感突然

相關新聞︰黃樹棠病逝｜黃榮璋透露亡父遺言︰千山我獨行不必相送

相關新聞︰黃樹棠病逝｜昔日拍檔悼念 江美儀︰我真係好唔捨得你

相關新聞︰黃樹棠病逝｜與發哥稱兄道弟10幾年 慨嘆上位後各散東西

相關新聞︰黃樹棠病逝｜妹妹黃文慧︰今朝自行 他朝再見

相關新聞︰資深演員黃樹棠病逝 兒子黃榮璋︰您放心離去吧

（即時娛樂）