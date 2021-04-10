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鍾嘉欣37歲生日 感恩有老公惜 仔女教曉她去愛 (15:15)

文章日期：2021年04月10日

鍾嘉欣昨天37歲生日，她在社交平台分享照片，相中的她坐在蛋糕及生日卡前，手持相信是大女Kelly親手製作給她的生日卡。踏入37歲，嘉欣留言多謝一對仔女令她學會愛，又感激老公Jeremy愛她。

（即時娛樂）

 

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