鍾嘉欣37歲生日 感恩有老公惜 仔女教曉她去愛 (15:15)

鍾嘉欣和老公、仔女在加拿大過住平靜而幸福的生活。（鍾嘉欣Instagram圖片）

鍾嘉欣昨天37歲生日，她在社交平台分享照片，相中的她坐在蛋糕及生日卡前，手持相信是大女Kelly親手製作給她的生日卡。踏入37歲，嘉欣留言多謝一對仔女令她學會愛，又感激老公Jeremy愛她。

（即時娛樂）