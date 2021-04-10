黃樹棠病逝｜昔日拍檔悼念 江美儀︰我真係好唔捨得你 (16:23)

資深演員黃樹棠（棠哥）病逝，曾跟他合作過的江美儀、陳煒、蔡國威等均在社交平台留言悼念。

江美儀1997年加入亞視後，第一套拍攝的電視劇《肥貓正傳》就跟棠哥合作。她說︰「老鬼棠，我拍人生第一部電視劇《肥貓正傳》就同你合作啦，之後你又私底下同我哋班𡃁仔一齊玩，一齊食，仲同我哋打台灣牌。最重要係每年都同我一齊慶祝生日，因為我哋係同月同日生嘅好兄弟！唉……我真係好唔捨得你呀！願你離苦得樂，南無地藏王菩薩。」

蔡國威、林子博與江美儀一樣是A記同學會成員，跟棠哥不時有聚會。蔡國威表示︰「棠哥︰猶記得初入行的時候，不太敢和你對話或對上眼，因為以為你是一個很惡的前輩，但慢慢在工作上和私底下接觸了，便知道我完全是錯的… 你對工作非常認真，充滿熱誠，樂意教導和幫助每一位後輩… 私底下聚會，有你在場永遠充滿歡樂，時而搗蛋調皮，愛捉弄大家，時而由心關心我們的一切… 從你身上，我學到很多很多，你不單是我敬重的前輩、長輩，更是我的摯友....希望你的家人節哀，將來在天家我們能再會，願安息。」

林子博說︰「老鬼，還記得早兩個月喺電影公司試造型時見到你，自己掛住換衫，未有機會同你傾偈，諗住正式開鏡先再慢慢吹水！原來～當日係最後一次見面！棠哥，一路好走！RIP！」陳煒在社交網貼出與棠哥的合照，留言︰「永恆國度再見，永遠懷念您。」吳雲甫曾跟棠哥合作《荷里活有個大老千》，他在社交平台貼出兩人當年開工時的合照，留言︰「認識黃樹棠前輩是在深圳拍攝《荷里活有個大老千》。戲裡戲外都很照顧我。多謝棠哥教導，前輩一路好走。」

黃夏蕙與棠哥相識幾十年，得知對方逝世後慨嘆︰「點解？人生路真係好短，我經常係老朋友宴會中同棠哥碰面。一個又一個咁離開，唉…棠哥，一路好走！再見！」

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（即時娛樂）