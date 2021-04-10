專訪｜不怕媽媽身分受局限 陳嘉寶重新出發繼續追夢 (23:35)

現年31歲的陳嘉寶（Anjaylia），2013年因參演無綫劇《女人俱樂部》飾演少女版李若彤而人氣上升，之後亦有不少演出機會，至2017年與初戀男友黃頌祈結婚，先後誕下大女Hosanna及細女Eliana，全心照顧家庭，已甚少幕前演出。原來陳嘉寶這位幸福少奶奶對演藝工作仍有一團火，近日加盟「Cool Style」，成為古天樂及Angelababy（楊穎）新公司旗下藝人，跟陳毅燊（ANSONBEAN）做同門。

這兩年處於半休養狀態的陳嘉寶，決定再次投入幕前工作，她自爆是受選秀節目《全民造星》感染，看完節目後發現自己對演戲仍充滿熱誠，於是問其啟蒙老師彭秀慧的意見，「當時我自覺家庭方面已安頓好，是否時候可重新出發，再活躍返幕前呢？節目中很多參賽者讓我有點感同身受，看着他們喊，我又喊。有晚我終於忍不住傳信息給老師彭秀慧傾偈，她跟我說我無可能不做這行，如果想就繼續去追」。後來，陳嘉寶在因緣際會下遇到Cool Style老闆之一阿Kim，「未結婚前我們都見過，但當時感覺緣分未到，今次再見，她繼續有興趣跟我合作，甚至對我有新的想法，還從言談中覺得我成長不少，可以有更好發展，我覺得今次緣分到了。我就是在彭秀慧和阿Kim的鼓勵下破繭而出，重新來過，我就是她們的『全民造星』，哈哈」。

陳嘉寶這個決定也獲老公支持，她笑說：「老公叫我快點出去工作，不要煩着他！我承認自己是煩，因我很想演戲，有時看完戲我會扮不同角色要他估，可能我今日演80歲的老太婆，第二日就扮有潔癖的女人，所以他都覺得很煩。不過，他也知道這個是我很想做的一件事情，我經常跟他說，我再不演戲就會枯萎，所以他很鼓勵我出去盛放。」談到要犧牲陪伴兩個囡囡成長的時間，陳嘉寶指全世界的職場媽媽都是這樣，但做演藝界這行業時間較彈性，可能趕拍幾日戲，又有幾日可在家陪伴小朋友，只要安排好便可。她亦希望藉此為兩個囡囡樹立榜樣，女人要有自己、獨立和有夢想，就算結婚生仔後也可有自己的事業和能力。

她透露未來發展方向以演戲為主，現在的她既是人妻又是媽媽，在選角上會否有顧慮，盡量避拍激情或親熱戲？陳嘉寶笑言反而要更努力，多拍也不怕，「我做戲最大心願，是希望能令觀眾投入角色，看到的不是『陳嘉寶』，這才叫成功，當做到這個程度時，他們顧住看劇情和角色的變化，就不會有尷尬或其他感覺，這是我給自己的功課和目標」。她亦不擔心「媽咪」身分局限了發展，覺得現時觀眾接受度大很多，最緊要是有實力，故她會跟彭秀慧學戲提升演技，繼續增值自己。

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（即時娛樂）