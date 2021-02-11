《開心大綜藝》今首播 曾志偉自爆邀姜濤亮相TVB食檸檬 (16:38)

【今日直擊】無綫（TVB）全新綜藝節目《開心大綜藝》今晚首播，高層曾志偉聯同森美、林盛斌、阮兆祥、農夫等藝人中午時出席拜神儀式。志偉受訪時被問到可有信心撼贏ViuTV，他坦言沒想過贏輸問題，也沒有收視壓力，因為ViuTV最高只去到4點收視，跟TVB最高的20、30點收視有差距，因此目前節目口碑最重要，要恢復觀眾對無綫節目的信心。

不過，志偉強調︰「我不是不放他們在眼內，翡翠台是面向全球華人，節目要以合家歡為主，符合大眾口味。ViuTV的節目題材比較偏，不是翡翠台路線，就像我們選香港小姐就是香港小姐，不會戴住口罩，所以J2才是跟ViuTV比較收視的地方，稍後我會全力做好J2，更年輕化和關心香港，去跟ViuTV比併。」

鄧智堅扮姜濤引起小風波，志偉稱「扮嘢」早在盧海鵬年代已開始，希望大家不要戴有色眼鏡。他透露返工首日已致電ViuTV高層魯庭暉，欲邀姜濤現身無綫節目，結果食檸檬收場。他說︰「當時對方說『梗係唔得啦，老爺，遲啲再傾啦』，我就很開放的，像郭偉亮、羅敏莊之前也去過ViuTV，但都無需過冷河。」

大股東黎瑞剛批評無綫有五大缺失，包括節目老化，志偉自嘲︰「用我已經是老化啦，哈！老闆其實在報道出街前已跟所有主管談過，我們始終有退下來一天，大家在這2、3年培養更年輕的接班人，這也是他們的任務之一。」提到余詠珊4月底辭職，志偉稱未收到公司正式通知，沒什麼可回應。傳李寶安亦將退休，他說︰「未知，我目前最重要做好這9個綜藝節目，沒去理會再高層的事。」

兒子曾國祥執導的《少年的你》將代表香港角逐第93屆奧斯卡頒獎禮的最佳國際電影獎（前稱最佳外語片），卻撞正無綫今年不轉播頒獎禮，志偉說︰「他幾慘，之前攞金像獎已不能上台致謝辭，想多謝媽媽也沒機會，現在奧斯卡又看不到。這是我返無綫前已決定的事，不會因為他是我兒子而播。我對他說，有提名就得啦！」

（即時娛樂）