想生第2胎 袁詠儀人工受孕不果：對我來說是遺憾 (17:22)

袁詠儀（靚靚）擔任由余安安、羅敏莊和陳凱琳主持的《日日媽媽聲》嘉賓，靚靚和老公張智霖婚後育有一子「魔童」，靚靚表示家中有一個哥哥和一個妹妹，雖然3兄妹當年會打架和吵架，但長大後如遇問題，3兄妹會一同處理；她稱不想魔童長大後只能自己去處理，想多一個弟或妹分擔魔童情緒上和心理上問題。

余安安問靚靚準備生第一胎時，有什麼準備工夫？靚靚說：「我做了很多準備，其實我有個壞習慣，我抽煙，但因為我想生孩子，想在健康的機器內懷孕，所以就戒煙，戒煙3個月後才開始造人，努力（造人）幾個月後，好像沒什麼動靜，正準備放棄時候，原來他已經來了。」靚靚表示當年曾計算體溫、計算日子、講究姿勢等，她亦全部做過。

靚靚一直恨生第2個，不過她曾見過有一個懷孕媽咪，未能抱起小朋友，總覺得那孩子像缺少什麼，靚靚說：「我告訴自己，我不能那樣，我要等一等，至少等我囝囝2、3歲時才再計劃，但我忘了自己已35歲了，用盡好多方法要懷第二胎，還是不成功。（試了多久？）斷續地維持了幾年，當年跟老公也計算時間，也不成功，然後我又嘗試醫學上的，接受人工受孕，我想年紀上的確有影響，很遺憾，對我來說是一個遺憾，可是我放棄之後就沒再想了。」

靚靚表示接受人工受孕，除了打針痛是必然之外，還要經歷漫長等待，最後換來醫生一句「Sorry」，她說：「不是他說sorry那一刻不開心，而是你等待過程，什麼都做不了，結果又不成功，那是我覺得最不舒服，我又不至於不開心，因為有沒有孩子是命中注定的，我只是覺得不舒服，不能再讓自己有這種情緒。」

（即時娛樂）