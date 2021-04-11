「超級媽媽」張慧儀用行動證明收養決心 分享跟兒子感人故事 (19:30)

由余安安、羅敏莊和陳凱琳主持的《日日媽媽聲》，昨晚播出首集，除了袁詠儀和鄧兆尊擔任嘉賓外，還有「超級媽媽」張慧儀，分享她收養了患病兒子Hanson的感人故事。

余安安問到張慧儀，為什麼會收養心臟有事的Hanson？張慧儀說：「以前我冇計劃去收養小朋友，但我相信女性到咗某個年紀，就會有一種母性，當時我好想去做義工，去探訪孤兒院，畀我遇到呢個小朋友，我想帶佢返家，但院長係唔同意嘅，點解呢？我諗1990年代，我畀人感覺係性感女星，幕前形象唔係太好，你點可能做到一個媽媽，我就開始每日早上8點，去孤兒院服務，煮嘢畀佢哋食，照顧Hanson及同佢冲涼，如是者我去咗連續2、3個星期左右，院長就同意畀我試試，嗰時就寄養，未正式領養。」

張慧儀表示Hanson做過兩次大手術，她說：「第一次手術時，佢只得4個月大，當年佢昏迷咗8個星期，因為佢個腎同肝都腫了，醫生認為呢個小朋友應該活不過來，但係佢生命力好強，佢嘅後遺症係乜嘢呢？就係影響到說話能力同平衡能力，佢初初嚟我屋企時不擅說話，佢最擅長係叫媽媽，呢一句改變咗我哋嘅人生，佢嚟到我屋企，只識講一、二同五，對比以前，我覺得佢進步好大，依家佢同我對答如流。佢嘅母語係普通話，唔係廣東話，說話方面，我覺得佢嘅廣東話亦進步咗好多，我覺得好安慰，佢唔需要同任何人比較，佢只要跟自己比較，佢有好大進步，我已經好開心，係真嘅！」

張慧儀續說：「到2018年，佢又經歷另一次手術，過程唔太理想，手術完後佢要深層睡眠3天去補腦，蘇醒後有一段時間，認唔到我，又唔知道我係邊個，佢對好多事物都好陌生，佢身體機能…當時要穿尿片，都唔可以跟我講嘢，嗰段時間我好難過，我當時寢食難安，但係我好感恩，上天好憐憫我哋，有一日我睇到佢眼神有焦點，然後佢開始識喊，佢喊完之後想同我講嘢，但係佢講唔出話，我又唔知道佢講乜嘢，我好難過，但慢慢又睇到佢好轉。如果你問我，我唔係要求佢有好大成就，因為當時佢情況好差嘅時候，我又瞓唔到覺，只係望住天花板不停祈禱，只要佢好起來，我什麼都願意，我以後都唔再鬧你喇，依家我見到佢咁就好滿足。」Hanson亦有亮相節目，並畫了一張卡送給媽媽張慧儀，兩母子隔住口罩惜惜，場面溫馨又感人。

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（即時娛樂）