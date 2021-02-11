ViuTV被指節目題材偏門 ERROR反駁︰我們什麼年齡層觀眾都有 (21:30)

【今日直擊】ERROR成員保錡早前因處理感情事失當，以及在直播中爆粗罵網民而暫停所有工作。ERROR今晚出席ViuTV《最後一屆口罩小姐選舉總決賽》時，保錡也有現身，以急凍人姿態被3位隊友抬出來。

郭嘉駿（193）、梁業（肥仔）及何啟華（阿Dee）表示保錡目前處於被雪藏的階段，所以今日以冰雪狀態見傳媒，但會正常上台演出。肥仔說︰「如拍攝新一季《Frozen》可以找他演出。」ERROR透露正在拍攝5月播出的新節目，未知保錡屆時會否參與宣傳。他們說︰「今日因為很多人來睇騷，雪櫃沒位置放凍飲，才將保錡拿出來。」

提到今晚與TVB《開心大綜藝》對撼，肥仔說︰「從來沒想過打唔打，大家的觀眾層不同。」193稱︰「都沒機會打贏，他們的觀眾層是40幾歲的年老人士看，那幾萬部電視的收視都沒看好耐。我們的節目是什麼年齡層觀眾都有，最緊要做好自己的節目，就一定有觀眾收看。」曾志偉指ViuTV節目題材偏門，所以TVB以J2台來對撼，193續說︰「J2？什麼來的？是否有40幾歲仲拍《#後生仔傾吓偈》節目呀？」肥仔模仿獎門人腔說︰「打和！Super！其實大家愛看什麼就什麼，最緊要有更多人看電視，這是大家的初衷。」193表示︰「這年代希望百花齊放，雖說冇乜得競爭，其實也有競爭。」

（即時娛樂）