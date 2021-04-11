開心大綜藝｜偕朱晨麗鄧佩儀勁歌熱舞 劉佩玥緊張過選港姐 (22:15)

【今日直擊】朱晨麗、劉佩玥和鄧佩儀今晚在《開心大綜藝》節目上勁歌熱舞，當中以劉佩玥一身打份最有睇頭。朱晨麗身體不適缺席拜神儀式，她說前一晚排舞回家後突然雙眼發白，什麼也看不見，相信是過度操勞所致，但現在已無事。

劉佩玥很擔心朱晨麗，說她們排練時都試過不舒服和受傷，但去到最後一刻，大家能穿得靚靚上台表演，非常感恩。談到她練舞時拉傷頸，劉佩玥說︰「還有點痛，大家已教我如何拉筋。」

開騷前，朱晨麗和劉佩玥都大呼緊張，劉佩玥直言比選港姐時更緊張。朱晨麗則表示想做到最好，所以特別緊張，前一晚發夢也想着表演。鄧佩儀則表示今次大家都花了很多心機，希望呈現出一個熱血的表演。

隨住疫情緩和，TVB今晚再次安排現場觀眾入場，主要招待非牟利慈善團體，約200位。現場做足防疫措施，工作人員登上載住觀眾到電視城的巴士上為入場人士量體溫、掃描安心出行及填寫健康申報表。錄影廠的觀眾席安排兩個兩個隔開坐，並為每位觀眾提供統一醫療級口罩。

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（即時娛樂）